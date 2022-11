Prima seduta di allenamento a Tubize per il Belgio, una delle nazionali impegnate nel Mondiale in Qatar al via domenica. Un appuntamento a cui spera di prendere parte anche Romelu Lukaku, ancora in dubbio viste le condizioni fisiche non ottimali.

Nella giornata di oggi - aggiornano i colleghi dal Belgio - Big Rom non si è allenato con il resto dei compagni: per l'interista ancora lavoro personalizzato seguito dalle solite terapie. "Romelu Lukaku ovviamente non ha giocato con il suo club questo fine settimana, ma non è ancora pronto per gli allenamenti di gruppo", precisa Nieuwsblad. C'è attesa per gli esami decisivi.