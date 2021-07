Lukaku non perde tempo: primo allenamento ad Appiano Gentile

Big Rom subito in campo dopo lo sbarco a Milano avvenuto nella serata di ieri

Romelu Lukaku scalpita e scende in campo ad Appiano Gentile. Sbarcato nella serata di ieri a Milano, l'attaccante belga ha fatto subito tappa al centro sportivo nerazzurro per abbracciare Simone Inzaghi e il resto dei compagni di squadra: nella mattinata di oggi Big Rom è sceso in campo per il primo allenamento interista dopo Euro 2020.