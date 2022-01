Lukaku, l’intervista costa cara: è fuori da Chelsea-Liverpool

La decisione di Tuchel dopo le dichiarazioni a Sky Sport

L'intervista non autorizzata a Sky Sport è costata a Romelu Lukaku l'esclusione dalla squadra in vista di Chelsea-Liverpool. La conferma arriva da David Ornstein, giornalista di The Athletic in Gran Bretagna. Il tecnico dei londinesi, Thomas Tuchel, aveva chiarito in conferenza stampa di non aver gradito le parole dell'attaccante belga riguardo alla sua situazione in squadra e una futura volontà di tornare in nerazzurro.