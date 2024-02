Tornato al gol nel match pomeridiano contro il Feyenoord, Romelu Lukaku si è presentato ai microfoni di Sky Sport nell'immediato post-partita per commentare il risultato ottenuto dalla Roma ma anche del suo momento personale. E a proposito di questioni personali, l'ex attaccante dell'Inter è stato incalzato sul suo futuro e sul suo passato. Di seguito le sue dichiarazioni:

Cosa desideri per il tuo futuro, anche se non dipende da te?

"Sono focalizzato sulla Roma. Non voglio parlare di futuro perché non ha senso ora. Devo continuare la squadra a continuare a vincere e poi vedremo a fine stagione".

Rispetto al passato avevi detto che un giorno ne avresti parlato. Ora sei sereno, è il caso di non tornarci neanche più su certi discorsi?

"Alla fine questa è la vita di un calciatore. Gioco a calcio da 15 anni, ci sono momenti positivi e momenti negativi. Però sto vivendo un sogno, sto giocando in Serie A, una competizione che mi ha dato tanto. Gioco con ottimi giocatori e miglioro come calciatore. È una cosa che mi dà tante soddisfazioni, voglio fare di tutto per aiutare la Roma a vincere e questa è la cosa più importante".

