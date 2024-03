Mircea Lucescu non è ancora riuscito a dare una spiegazione razionale all'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid: "E' stato davvero un peccato, non ho capito cosa sia successo nel secondo tempo. Mi è dispiaciuto molto - le parole del tecnico romeno a Tuttomercatoweb.com -. Poteva essere l’anno dell’Inter... La squadra è più forte dell’anno scorso, ma nel calcio non sempre vince il più forte. L’anno prossimo dovrà riprovarci".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!