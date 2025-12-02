Nella serata di ieri il ds Ausilio ha rilasciato dichiarazioni sul mercato tra retroscena estivi e progetti futuri. L'uomo mercato dell'Inter è tornato sulla telenovela Lookman e ha smentito, a parole, possibili innesti nella finestra invernale di calciomercato. Ecco il nostro commento.

Data: Mar 02 dicembre 2025
Autore: Raffaele Caruso
