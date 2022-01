LIVE – Handanovic: “Onana? Le voci non mi danno fastidio, vivo alla giornata”

Il capitano interviene in conferenza prima della finale tra Inter e Juve

Mattia Zangari

E' capitan Samir Handanovic il giocatore che si accomoda al fianco di Simone Inzaghi in conferenza stampa per anticipare i temi della Supercoppaitaliana che domani metterà fronte Inter e Juve. Di seguito le sue parole:

Cosa dà e toglie questa partita nel prosieguo della stagione?

"La gara con la Juve è sentita da entrambe le parti, è un derby d'Italia che ti dà il titolo. Noi siamo vogliosi di vincere come loro, questa gara ci può dare tanto: ce la giocheremo con il nostro spirito e atteggiamento degli ultimi due mesi".

Che partita ti aspetti?

"Il mister ha detto abbastanza, mi aspetto una Juve tosta perché à una gara diversa dalle altre. Quando vengono qua sono sempre stati tosti, a prescindere dal momento di forma. Noi ci aspettiamo una gara difficile, non conta chi è favorito".

Questa vigilia ripaga gli anni di tanti sacrifici che hai fatto?

"Io penso che questo non valga solo per me, i titoli sono importanti per tutta la squadra".

In questi giorni si è parlato tanto di Onana come prossimo portiere dell'Inter, ti danno fastidio le voci? Come vivrai il resto della stagione?

"No, non mi danno fastidio La competizione nel ruolo è benvenuta, se migliora uno o l'altro portiere. L'importante è avere fiducia in se stessi, io non faccio programmi a sei mesi: vivo alla giornata, mi sembra la cosa più giusta".

Domenica avete preso gol dopo sei partite, per colpa di un infortunio collettivo in difesa: ne hai parlato con Skriniar e De Vrij?

"Quando l'Inter è imbattuta sono i difensori non pigliano gol. Quando subiamo una rete, la prende Handanovic. C'è poco da spiegare, in quel caso Stefan ha valutato male la palla, poi ci stanno gli errori di reparto. E' capitato a tutti, a me, Bastoni, Barella e Brozovic. Noi cerchiamo di commetterne meno, continuando a essere solidi".

Molti compagni hanno detto che con Inzaghi si divertono a giocare, è così anche per te?

"