Ranocchia: “Cerco sempre di farmi trovare pronto. Siamo un gruppo sano”

Il difensore nerazzurro parla in conferenza stampa alla vigilia di Sheriff-Inter

Alla vigilia di Sheriff-Inter, Andrea Ranocchia parla in conferenza stampa al fianco di Simone Inzaghi per presentare il delicato impegno di Champions League in programma domani sera a Tiraspol.

FcIN - Come un giocatore riesce a tenersi in forma mentalmente quando si arriva a fare la prima gara dal 1' all'undicesima di campionato?

"La base della squadra è solida, veniamo da due anni importanti. Quest'anno sono arrivati dei ragazzi nuovi con talento e che hanno voglia di mettersi a disposizione. Il mister ha voglia di trasmettere i suoi concetti e lo stiamo facendo vedere in maniera positiva. Il percorso è ancora molto lungo e abbiamo ancora tanto da dare. Per quando riguarda l'anno scorso preferisco non parlare per non mancare di rispetto né a mister Inzaghi e né a mister Conte. La cosa importante è quello che riusciamo a trasferire in campo e quello che riusciamo a preparare durante la settimana".