LIVE Caicedo Day – Visite all’Humanitas terminate, ora la tappa al Coni

La giornata in diretta dell'attaccante ecuadoriano che oggi sarà un giocatore dell'Inter

È il giorno di Felipe Caicedo , che arriva all'Inter per completare il reparto di attacco come desiderio di Inzaghi. Seguiamo in diretta la giornata dell'ecuadoriano che oggi diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dei campioni d'Italia.

11.00 - Sono terminate le visite mediche all'ospedale Humanitas per Felipe Caicedo, destinato a diventare un nuovo attaccante dell'Inter. L'ecuadoriano dovrà ora affrontare gli esami per l'idoneità al Coni a Milano. Subito dopo potrà firmare il contratto con i nerazzurri, in prestito per i prossimi sei mesi.