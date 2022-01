Lippi: “Inter parecchio superiore alle altre. Bravo Inzaghi a costruire questo”

L'ex ct della Nazionale: "Inter-Juve in Supercoppa? Sono competizioni diverse e in una partita secca ci può stare tutto"

"Fotografia del campionato? C'è una squadra che ritengo parecchio superiore alle altre a livello di qualità, organizzazione di gioco e di mentalità ed è l'Inter. Il Milan mi piace come gioca, ma l'Inter la vedo più forte, molto organizzata e serena. È stato molto bravo Simone Inzaghi a costruire tutto questo". Sono le parole dell'ex ct azzurro campione del mondo Marcello Lippi a 'La Politica nel pallone' su Gr Parlamento."Inter-Juve in Supercoppa? Sono competizioni diverse e in una partita secca ci può stare tutto - aggiunge Lippi -. Non è detto che sia favorita l'Inter. La Juve è in costruzione, ha vinto tantissimo, i tifosi non riescono a farsene una ragione, magari si può fare qualcosa in più ma è in una fase di rinascita e ricostruzione. È molto più semplice di quanto si possa pensare la situazione della Juve".