Parte da lontano la fede nerazzurra di Luciano Ligabue che si racconta tra le colonne di SportWeek dove ammette: "Avevo sei-sette anni" quando la Poesia della Grande Inter gli entrò in testa. Una vita da mediano è dedicata a Oriali, il calciatore che a Liga "è sempre sembrato l'ultimo della squadra ad accettare di perdere una partita. Ho sempre un occhio attento verso chi svolge quei compiti. E poi senza Cambiasso non avremmo vinto il Triplete" spiega.

Chi è oggi il giocatore dell'Inter che rispecchia meglio la sua canzone?

"Se parliamo del ruolo specifico dobbiamo dire Brozovic, quest'anno, anche Calhanoglu che sta facendo una stagione pazzesca. Se parliamo della "tigna" per forza Barella. Ma ci inserisco pure Mkhitaryan anche se lui, come Barella, gioca mezzala. Comunque la metti quest'anno l'Inter ha un centrocampo meraviglioso".

Qual è la vittoria calcistica a cui sei più legato?

"Ovviamente l'intera stagione del Triplete con la perla indimenticabile della finale Champions col Bayern, vissuta insieme a mio figlio".

Che impressione si sei fatto della nuova proprietà?

"Fin dall'inizio si è avuta la sensazione di un mondo lontano dal nostro che faticava a comunicare col tifoso medio interista. Il confronto con la presidenza Moratti era piuttosto difficile da sostenere. Adesso le cose vanno meglio. Dobbiamo sempre ricordarci che hanno fatto tanto per la nostra squadra e investito davvero parecchio dobbiamo essergliene grati. Ora, però, con le loro ben note difficoltà economiche che ogni anno si debba perdere qualche pezzo importante per il bilancio non è quello che un tifoso vorrebbe sentirsi dire. Marotta e Ausilio hanno fatto un lavoro clamoroso e quest'anno fra Onana, Acerbi e Mkhitaryan hanno risolto davvero tanto. Ma non è che ci si può sempre aspettare qualche miracolo da loro. Alcuni giocatori adesso sono chiamati a dare di più".

Sei favorevole o contrario al nuovo stadio?

"A San Siro sono legatissimo. Quindi da un punto di vista personale: San Siro per sempre. Ma se entriamo nella logica finanziaria-economica dello stadio di proprietà, francamente non saprei cosa dire".

Ci fai una previsione sulla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina?

"Ma ti sembrano domande da fare? Sono nella schiera degli interisti-scaramantici. Non ci strapperete mai un pronostico".

