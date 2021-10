Lazio, Tare: “Gran lavoro di Inzaghi, con Sarri abbiamo stravolto i piani”

Il direttore sportivo laziale ha parlato di nuovo della vittoria sull'Inter e dell'eredità lasciata dall'attuale tecnico nerazzurro

Nell'immediata vigilia della partita contro il Marsiglia di Europa League, Igli Tare ha parlato ai microfoni di SkySport tornando anche sul match vinto contro l'Inter e sul suo ex allenatore. "Mi auguro Sarri sia l'uomo giusto per fare il salto in Europa - ha detto il d.s. laziale -. Dopo l’addio di Inzaghi era doveroso uscire dalla comfort-zone. Ma non bisogna commettere un errore: Inzaghi ha fatto un gran lavoro e lo si è visto dall'accoglienza della tifoseria nel weekend; con Sarri abbiamo stravolto i nostri piani, cambiando il modulo e portato giocatori funzionali come Basic, Felipe Anderson e Pedro. Il posto non è scontato per nessuno. Non vogliamo vedere un'altra Bologna: il valore di questa squadra è molto alto, alcuni giocatori con l'Inter hanno avuto valori fuori dal normale. Ogni partita deve essere giocata con lo stesso impegno, non come con Bologna e Milan".