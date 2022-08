HANDANOVIC 6 - Sulle reti ha poche responsabilità, la seconda viene persino deviata dove non batte il sole anche se probabilmente non ci sarebbe arrivato comunque. Reattivo tre volte su Immobile, interventi di ordinaria amministrazione.

SKRINIAR 5,5 - Come tutti i compagni di reparto, patisce il pressing altissimo della Lazio che gli toglie linee di passaggio e lo costringe e numerosi retropassaggi. Nel primo tempo salva due volte su Zaccagni con ottima scelta di tempo, nella ripresa alza il suo baricentro accorciando il campo e permettendo ai suoi di stare più in alto, ma poi balla paurosamente quando saltano gli schemi.

DE VRIJ 6,5 - Bordate di fischi da parte del suo ex pubblico che ha buona memoria, ma ormai per lui non è più un problema. Lo è invece la costruzione del gioco, perché Sarri gli toglie visibilità e al contempo la panoramica per cercare compagni più distanti di 5-6 metri. Difensivamente, anche in una serata storta di reparto, dimostra di essere il più in forma.

BASTONI 5,5 - Tra i difensori è quello che, sotto pressione, prova avventure palla al piede. Nel complesso se la cava, controlla la sua zona e si fa trovare alle spalle di Dimarco quando non c'è possibilità di darla davanti. Peccato che condivida in parte con il compagno di corsia mancina l'incomprensione che libera il colpo di testa vincente di Felipe Anderson.

DUMFRIES 6 - Tra i più cercati in fase offensiva, le volte in cui l'Inter si distende c'è sempre lui a farsi trovare a destra. Peccato che si faccia attrarre dalle finte invece di mettere dentro il pallone appena ne ha la possibilità. E così permette ai biancocelesti di posizionarsi in mezzo all'area. Nel secondo tempo inizia a saltare più in alto di tutti e si sente. DAL 69' DARMIAN 5,5 - In ritardo sul pallone che arriva a Pedro prima del gol di Luis Alberto. Non riesce a farsi vedere nel momento di maggior spinta dei nerazzurri e prima del gol di Pedro commette fallo da rigore su Immobile.

BARELLA 6 - Prova a dare dinamismo al centrocampo, troppo imborghesito dall'ansia di perdere il pallone in mezzo alle maglie biancocelesti. Si lancia spesso palla al piede nell'altra metà campo, poi gli tocca fermarsi per mancanza di appoggi. Lotta su ogni pallone, rischia il giallo ma quanto meno non accetta il trend negativo. Mette il piede proprio nel momento sbagliato sul destro di Luis Alberto. DAL 77' CORREA 5,5 - Subito alcuni guizzi interessanti, ma anche la solita testardaggine nel forzare la giocata.

BROZOVIC 5,5 - Un po' nervoso, perché fatiica a ricevere e a smistare il pallone e perché ne perde due non proprio nel suo stile. Non che i compagni gli offrano tracce da approfondire, questo lo depotenzia e lo forza al gioco sporco da cui comunque non si sottrae. Nella ripresa prova ad alzare il livello senza grossi risultati. Non la versione migliore di Epic.

GAGLIARDINI 6 - In campo per contenere l'esuberanza fisica di Milinkovic-Savic, fa il proprio dovere e non si fa biasimare. Crea anche i presupposti del gol con un tackle pieno di tempismo. Peccato che nella metà campo avversaria non riesca ad andare al di là del compitino in una serata in cui la squadra ne avrebbe bisogno, prestazione comunque positiva. DAL 77' CALHANOGLU 5,5 - Cerca di mettere qualità a centrocampo, ma nel momento del suo ingresso ormai è caos totale nella manovra nerazzurra. Provedel gli neutralizza un destro da fuori.