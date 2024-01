Match winner della finale di Supercoppa italiana conquistata dall'Inter a spese del Napoli, Lautaro Martinez ha parlato così ai microfoni di Radio TV Serie A del suo primo titolo vinto da capitano nerazzurro: "E' stata una partita impegnativa, contro un avversario di valore come il Napoli - ha spiegato il Toro -. Quando sono rimasti in dieci, hanno difeso con un blocco molto basso e non era facile per noi entrare in area. Siamo stati bravi a restare tranquilli e a cercare il momento giusto per colpire. Siamo rimasti tranquilli e concentrati. Questa vittoria significa tanto, significa che sono sulla strada giusta. Do una mano a tutti, sono contento e orgoglioso di portare questa coppa a questo grande club. Ora rimangono due obiettivi, visto che siamo usciti dalla Coppa Italia. Era molto importante vincere questa Supercoppa, era un nostro obiettivo. Alzare i trofei aiuta a lavorare, ad avere più fiducia, ma ora non c'è tempo da perdere. Da domani (oggi, ndr) pensiamo alla Fiorentina, sarà una trasferta durissima quella di Firenze. Dedico la vittoria alla mia famiglia e mia moglie che è in Argentina, a cui avevo promesso un gol e la coppa".

