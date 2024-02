C'è un solo interista tra i giocatori inseriti nel Team of The Month di WhoScored.com. Il sito statistico non può rinunciare al solito Lautaro Martinez nella formazione tipo del mese di gennaio: il Toro, decisivo anche a Firenze contro la Fiorentina, trova posto in attacco con un punteggio di 8.04.

🇮🇹 Serie A Team of the Month pic.twitter.com/5PoZ80PZn5 — WhoScored.com (@WhoScored) February 1, 2024

