È Lautaro Martinez il giocatore scelto dai tifosi dell'Inter come LeoVegas.News Player of the Month di novembre nel sondaggio proposto sul profilo Instagram di LeoVegas.News.

"È stato un mese eccezionale per il numero 10 interista che ha lasciato un segno importante nel novembre nerazzurro - spiega Inter.it nel suo comunicato -. Sono state cinque le gare giocate tra campionato e Champions League in cui il capitano ha fornito prestazioni straordinarie e realizzato complessivamente tre reti: contro Atalanta, Salisburgo e Juventus. Con i bergamaschi la perla a giro dal limite, con gli austriaci il pesantissimo gol realizzato su rigore e con i bianconeri la chirurgica girata di destro che ha consentito ai nerazzurri di pareggiare il match. Proprio contro i piemontesi il Toro è stato scelto dai tifosi nerazzurri come Man of the match".

