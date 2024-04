Superato a pieni voti l'ormai vecchio, per quanto spaventoso, tabù del mese di gennaio, mese storicamente difficile per l'Inter che spesso e volentieri incespicava su se stessa proprio nel primo mese dell'anno. Superato dunque il pericolo gennaio, pericolo ormai dal quale la Beneamata non si lascia più spaventare, a lasciarsi 'intrappolare' da periodi di magra è il capitano Lautaro. L'attaccante argentino, come sottolinea Sky, sta rivivendo un periodo già attraversato nel 2018: la flessione di rendimento realizzativo che si presenta curiosamente ancora una volta tra marzo ed aprile.

