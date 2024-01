Ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile per l'Inter, che spera di riavere a disposizione Lautaro Martinez e Federico Dimarco per il lunch match di sabato contro il Verona. Il capitano e l'esterno nerazzurro oggi hanno lavorato ancora a parte, ma non ci sono intoppi: presto saranno in gruppo e con tutta probabilità rientreranno nella lista dei convocati già nel weekend.

Hakan Calhanoglu ha invece lavorato al chiuso (come successo a Stefan de Vrij la scorsa settimana) per qualche linea febbrile ed è poi tornato a casa. Nulla di preoccupante in vista dell'impegno di San Siro, la decisione è stata presa per evitargli colpi di freddo che avrebbero portato il rischio di peggiorare la situazione.

