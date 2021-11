Lautaro e Correa arrivati in Argentina. Il Toro: “Siamo tornati a casa”

"Ciao Argentina, siamo tornati a casa" scrive Lauti su Instagram

Dopo il pari di ieri nel derby di Milano, concluso con un risultato che lascia qualche rammarico a Lautaro su tutti, i due attaccanti interisti argentini sono arrivati a destinazione, ovvero in Argentina. Entrambi convocati dal ct albiceleste Scaloni, il Martinez e Correa hanno raggiunto il luogo del ritiro insieme agli altri connazionali sparsi per l'Europa. A renderlo noto è la stessa Seleccion tramite i canali social ufficiali, dove hanno pubblicato diverse foto in cui compaiono anche proprio il Tucu e il Toro. "Ciao Argentina, siamo tornati a casa" scrive Lauti su Instagram. Un semplice cuore azzurro, associato alla bandiera Nazionale invece la didascalia scelta dal numero 19 interista come didascalia alla foto che lo ritrae sorridente al fianco di Juan Musso.