"Dispiace, dispiace tanto per tutto il lavoro fatto dal primo giorno di preparazione. Si chiude una stagione con due trofei vinti che abbiamo riportato a casa dopo tanto tempo". Dopo le lacrime sotto la Curva Nord di domenica sera, Lautaro Martinez rompe il silenzio con un importante post su Instagram ed un chiaro messaggio di attaccamennto all'Inter: "Sono orgoglioso d’indossare e difendere questa maglia - sottolinea il Toro -. Grazie a tutti i miei compagni e allo staff per quest’anno insieme. E grazie a tutti voi tifosi per l’amore e il supporto di sempre".