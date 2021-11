Lautaro al 90′: “Il problema non è se non segno, ma se non vince l’Inter”

L'argentino è tornato a fare gol: "Felice per il risultato. E vi spiego il motivo delle scuse"

"Per noi era molto importante vista la classifica. Uno scontro diretto contro chi è in testa. Avevamo già fatto bene nel derby e meritavamo di più, oggi dovevamo confermarci. A volte il risultato non ci ha sorriso, ma oggi penso che la squadra ha fatto una partita di carattere".

"Sì, capita di sbagliare e da quasi un mese non segnavo. Io però lavoro sempre per l'Inter, il problema è se non vinciamo e non se non faccio gol. C'era la mia famiglia ed è sempre un'emozione".