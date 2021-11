Lautaro a Sky: “Tre punti pesantissimi. E io sono felice di restare qui”

Le parole di Toro argentino a Sky dopo il 2-0 allo Shakhtar

"Speriamo. Ma vogliamo andare sempre più in alto. Contro il Napoli vinto uno scontro diretto buono anche per risalire la classifica, invece oggi ci giocavamo il passaggio del turno e siamo molto contenti".

"Sono molto contento di aver firmato e di aver trovato l'accordo con il club, che era quello che dicevo sempre. Io e la mia famiglia siamo molto contenti di restare all'Inter e io sono felice per la fiducia che la società che ha in me. Magari a livello personale non è stata una notte da ricordare, ma l'importante è che la squadra abbia vinto".