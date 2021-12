Lautaro: “A Roma con personalità. Io cerco sempre di dare una mano all’Inter”

Il Toro per il podcast ufficiale dell'Inter: "Sarà una partita difficile e importante per la classifica"

Arrivano nuove parole di Lautaro Martinez, che questa volta parla a 'KickOff', il podcast ufficiale dell'Inter del match di domani sera contro la Roma: "Ci aspetta una partita molto difficile, sul loro campo, con un allenatore con tanto talento e che fa attaccare la sua squadra. Ma noi dobbiamo fare il nostro, andare lì con grande personalità e carattere per portare avanti una partita importante per la classifica e per lo scontro diretto. Io cerco sempre di dare una mano all'Inter, spero di fare ancora qualche gol importante".