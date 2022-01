Lautaro a ITV: “Sarà una gara tosta, ma è una finale e vogliamo vincerla”

Le parole del Toro ai canali ufficiali del club

Il derby d'Italia lascia temporaneamente la Serie A e si sposta in Supercoppa. A qualche minuto dal fischio d'inizio dalla finale tanto attesa tra Inter e Juventus, è Lautaro Martinez a presentare il match: "Sarà una gara tosta, di grande intensità perché è una finale e si incontreranno due squadre che giocano bene. Dobbiamo prendere in mano la gara dall’inizio così da poterla gestire, ma come ho detto prima è una finale e dobbiamo essere concentrati per tutta la gara” ha detto a Inter TV.