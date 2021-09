Lautaro a Inter TV: “Giocare con Correa è un piacere, dobbiamo far vincere l’Inter”

Il primo commento nerazzurro in vista del match di San Siro arriva ai canali ufficiali del club

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Bologna, Lautaro Martinez si presenta davanti alle telecamere di Inter TV per inquadrare l’imminente sfida di San Siro: "Abbiamo già dimenticato la partita con il Real, adesso siamo con la testa al campionato: oggi sarà una gara dura - esordisce il Toro -. Il Bologna gioca tanto sul fisico. Abbiamo riposato e provato quello che il mister ha preparato per la partita. Dobbiamo entrare concentrati per fare quello che abbiamo fatto in queste prime partite".

"Ci capiamo perché anche in Nazionale giochiamo e ci alleniamo. È un piacere giocare con lui, dobbiamo mettere il nostro per far vincere l'Inter. Abbiamo fatto bene in allenamento e dobbiamo dimostrarlo in campo".