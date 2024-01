Dopo la conferenza stampa, Lautaro Martinez si sofferma ad analizzare la sfida in programma per domani contro il Napoli, match valido per la finale di Supercoppa italiana, anche ai microfoni di Inter TV.

Vi aspettate una squadra più motivata rispetto a quella vista in campionato anche senza Osimhen?

"Sì, credo che sappiamo tutti il valore del Napoli. Sono i campioni d'Italia, abbiamo tanto rispetto per loro, dobbiamo stare molto attenti perché sono una squadra di qualità. Anche se gli mancano giocatori importanti, ne hanno tanti altri di qualità e dobbiamo recuperare e pensare a ciò che dobbiamo fare per metterli in difficoltà per portare a casa il nostro obiettivo".

Quant'è facile giocare con un giocatore a fianco come Thuram?

"Molto facile perché Marcus si è messo a disposizione dal primo giorno, lavora tantissimo non solo per lui ma anche per la squadra e questo per noi è importantissimo. Ci dà una mano anche in fase difensiva, è un grande giocatore e sono contento per lui perché lavora benissimo dal primo giorno, come tutti gli altri compagni arrivati qui. Hanno capito da subito cosa significa indossare questa maglia e giocare per l'Inter e sono molto felice di tutti loro".

Segni tanto nella seconda metà di partita, quando le energie iniziano a mancare ti carichi. Come è possibile?

"Troppi numeri, non ho capito (ride, ndr). È sempre importante stare concentrati dal primo minuto, oggi mi sento bene, sono cresciuto tantissimo e cercherò di recuperare energie e cercare di preparare questa sfida con il mister e i miei compagni per cercare di portare a casa questo Trofeo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!