Lautaro a DAZN: “Non era facile riprenderla. Ora dobbiamo vincere a Kiev”

Le parole del Toro argentino dopo il pari casalingo con l'Atalanta

"Potevamo vincere e perdere. Loro sono forti, fisici, giocano a tutto campo in uno contro uno. Ma li conosciamo bene. Abbiamo avuto carattere, pareggiando una partita complicata. Siamo riusciti ancora una volta a tirare fuori il carattere. Dobbiamo ancora lavorare così". Queste le dichiarazioni di Lautaro a DAZN dopo il 2-2 con l'Atalanta.

"Un po' come a Firenze. Oggi eravamo partiti bene, non deve succedere di farci rimontare in casa".