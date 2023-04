Nel corso della partita di San Siro di martedì, si sono verificati degli incidenti nel settore blu dello stadio, coi tifosi del Benfica che si sono resi protagonisti di un lancio di petardi verso i sostenitori dell'Inter situati nel secondo anello. Un episodio increscioso, per il quale l'Encarnado chiede ora ufficialmente scusa al club nerazzurro tramite una nota sul suo sito ufficiale: "Il Benfica informa di aver inviato una lettera all'Inter esprimendo il proprio rammarico e scusandosi per gli incidenti accaduti durante la partita di Champions League. Il calcio che vogliamo non prevede questo tipo di cose del tutto ripugnanti e non in linea con i valori e i principi della nostra società".

