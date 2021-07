L’agente di Satriano: “Molti club interessati, ma ora pensa solo all’Inter”

Maytum: "Cagliari e Rayo Vallecano sono due grandi squadre, ma non c’è niente di concreto al momento"

"Satriano è molto contento. Ha giocato una grande partita sabato contro il Lugano. È molto concentrato, il duro lavoro ha pagato ed ora vuole solo lavorare giorno per giorno per farsi trovare pronto per la prossima partita. Proverà a migliorarsi ogni giorno in allenamento, mantenendo i piedi per terra e lavorando il più possibile". Lo ha detto a Calciomercato.itNick Maytum, agente di Satriano, l'uomo del momento in casa Inter. Per il quale sembra profilarsi l'ipotesi di restare a disposizione di Inzaghi come quarto attaccante: "Ci sono molti club interessati a lui - dice il procuratore -. Non solamente per la partita di sabato, ma anche per come ha giocato con la Primavera, vincendo il premio di miglior attaccante. Ora, però, è concentrato solamente sull’Inter, ad allenarsi ogni giorno. Quando qualcosa di potenzialmente concreto arriverà valuteremo la situazione, ma fino a quel momento è solamente attento alla sua forma fisica e a lavorare per essere pronto fisicamente e tecnicamente".