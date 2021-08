L’agente di Lazaro conferma: “Sta per andare in prestito, colloqui in corso”

Hagmayr conferma le voci. Sul giocatore è forte l'offensiva del Benfica

Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, conferma che il giocatore austriaco sta per lasciare l'Inter, sebbene solo in prestito. Ai microfoni della Austrian Press Agency, il procuratore ha affermato: "È un passaggio pianificato. I colloqui sono in corso". Come noto, il Benfica appare vicinissimo a prelevare l'ex Hertha Berlino dopo aver centrato la qualificazione ai gironi di Champions League.