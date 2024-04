Nuovo giro di pagamenti ufficiali da parte della UEFA, che negli scorsi giorni ha erogato i corrispettivi economici ai 16 club che si sono qualificati agli ottavi di finale di Champions League per una cifra complessiva di 153,6 milioni di euro (9,6 milioni di euro a testa anche per le italiane Inter, Napoli e Lazio).

Con questi versamenti, fino a questo punto Nyon ha già distribuito quasi 1,7 miliardi di euro alle 32 formazioni che hanno preso parte alla competizione. Restano in gioco ancora 320 milioni di euro circa, da distribuire alle squadre che prendono parte al torneo dai quarti in avanti. Lo riporta Calcio e Finanza.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!