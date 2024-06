Intervistato da Telelombardia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha lanciato una nuova stilettata a Beppe Sala in merito alla questione San Siro: "Sullo stadio il sindaco di Milano ha fatto dei pasticci infiniti. La politica è fatta per decidere, non per rinviare. Avrebbe dovuto dire subito: lo stadio di San Siro è un patrimonio e non si tocca".