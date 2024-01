Lunga intervista per Alejandro El Papu Gomez, ex attaccante dell'Atalanta ora al Monza, ai microfoni 'Cronache di spogliatoio'. È stata l'occasione per ripercorrere il momento in cui anche l'Inter si era messa sulle sue tracce: Avevo quasi firmato con l’Inter quando c’era Stramaccioni - la rivelazione -. poi lo hanno esonerato. Quando ero all’Atalanta, per 3 sessioni di mercato sono stato contattato da alcune squadre. Soprattutto la Lazio".

E ancora: "Gasperini ha cambiato la mia mentalità in allenamento. Prima di lui ero molto pigro. Quando ho visto i risultati, ho capito che aveva ragione. Ha cambiato il mio modo di allenarmi. Dentro al campo, come prepara le partite, come le comprende tatticamente: lui insegna calcio. Fare pace con Gasperini? Certo, siamo adulti. Per me è tutto passato. Quando ci incontreremo, ci abbracceremo. Lo scorso anno non sono potuto andare allo stadio, giocavo ancora al Siviglia e non sono potuto andare. Ma vivo a Bergamo, ci sarà modo".

Chiosa sull'attualità: "Galliani è clamoroso. Va ancora in trasferta, ogni giorno è al campo. È nato tutto quando il Monza era in C, mi disse: ‘Quando andrai via dall’Atalanta, verrai qui al Monza".