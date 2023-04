"Le partite quelle belle e intense come quella di ieri dovrebbero finire sempre sul campo con messaggi positivi e mai con polemiche o con altre forme di discriminazione, mai. Abbiamo una responsabilità e siamo sempre un esempio per chi ci guarda dagli spalti e da casa". E' il messaggio scritto su Instagram a mente fredda da Arek Milik dopo quanto successo in coda a Juve-Inter di Coppa Italia, macchiata da risse e un deprecabile episodio di razzismo di cui è rimasto vittima Romelu Lukaku.