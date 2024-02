Massimiliano Allegri torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Juventus e si difende contrattaccando. Al tecnico viene chiesto se non sia frustrante pensare che da mille giorni i bianconeri non vincono un trofeo.

"Non è assolutamente frustrante - risponde - È vero che la Juve non vince un trofeo da 3 anni, ma quest'anno c'è ancora la possibilità della Coppa Italia. Non ci hanno fatto giocare la Champions per altre problematiche e non per demeriti, in una fase in cui la società ha chiesto determinate cose e le stiamo portando avanti con i nuovi dirigenti. Al netto di tutto ciò, parlando di risultati sportivi la Juve dal 2011 non è mai rimasta fuori dalla Champions, mentre ci sono squadre che non l'hanno giocata per 6-7 anni. Perché non è scontato. Purtroppo quando ti abitui a vincere non farlo non dico che è frustrante, ma serve qualcosa in più per tornare a farlo".