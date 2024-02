La Juve non sa più come si vince. I bianconeri sembrano entrati in un tunnel profondo e nemmeno contro il Verona di Marco Baroni riesce a tornare a casa coi tre punti. Finisce 2-2 una bella partita, dove la formazione gialloblu si trova due volte in vantaggio, prima con una stoccata magistrale di Michal Folorunsho al decimo del primo tempo, poi con l'affondo di Tijjani Noslin che al minuto 52 trova la sua prima rete con gli scaligeri finalizzando una bella percussione, e per due volte viene raggiunto dai bianconeri col rigore di Dusan Vlahovic e con il diagonale di Adrien Rabiot. Ma lo sforzo profuso non basta alla squadra di Massimiliano Allegri, a secco di vittorie per la quarta vittoria consecutiva e ora a portata di sorpasso del Milan, con l'Inter che lì davanti si fa sempre più piccola all'orizzonte con nove punti di vantaggio e una gara in meno.

