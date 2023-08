La FIGC punta su Luciano Spalletti per la sostituzione di Roberto Mancini e vuole risolvere quanto prima la questione legata alla clausola di non concorrenza che prevede una penale in caso l'ex tecnico del Napoli trovi una panchina subito. Da Via Allegri sono state avviate le verifiche dal punto di vista legale e giuridico per capire se può non valere in caso di Nazionale. Secondo quanto dichiarato dall'avv. Alberto Fantini all'ANSA, sembra difficile che un veto possa riguardare anche l'incarico di allenare l'Italia (che non dovrebbe essere concorrenziale al Napoli e quindi difficile da contestare).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!