La Curva Nord non ci sta: “Zhang, the time is over”

Altri striscioni appesi dal tifo organizzato dell'Inter sotto la sede del club per manifestare il disappunto verso la gestione Suning

Non si placa il disappunto dei tifosi dell'Inter in relazione alle ultime mosse di mercato del club, con la possibile cessione di Lukaku al Chelsea che rappresenta la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso. La Curva Nord anche oggi si è recata sotto la sede della società per manifestare il proprio dissenso, appendendo nuovi striscioni di protesta. Uno, in particolare, recita così: "Zhang: the time is over". Al momento non è prevista alcuna contestazione di massa.