Tra i ventimila che ieri hanno riempito l'Al-Awwal Stadium di Riyadh per la semifinale di Supercoppa italiana Inter-Lazio c'erano pure una quarantina di ultrà nerazzurri arrivati dall'Italia. Un gruppetto che, prima della partita, ha avuto qualche momento di tensione con polizia e steward perché lo striscione 'Curva Nord' esposto copriva i cartelloni pubblicitari con le scritte 'Visit Saudi' e 'Benvenuti in Arabia'.

A quel punto, sono intervenuti anche alcuni giocatori della squadra di Simone Inzaghi, interrompendo il warm up, come si può leggere nel racconto fatto dalla parte più calda del tifo interista sulla pagina ufficiale Instagram CN69_official: "Vedere la squadra interrompere il riscaldamento per venirci a sostenere sotto il settore ci ha scaldato il cuore - si legge -. Vedere i nostri ragazzi ci ha ripagato un attimo di tutti gli sforzi e sacrifici compiuti per poter essere al loro fianco anche in questa costosa e lontanissima trasferta a cui tutti gli altri hanno rinunciato. L'immagine di Barella che addirittura ci ha aiutato a stendere lo striscione nel pieno del litigio con la sicurezza è la fotografia di una serata fantastica".