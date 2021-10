La Curva Nord contro gli stadi aperti al 75%: “Basta con questa farsa”

Parla Renato Bosetti: "Siamo stanchi di fare da carne da macello, con le misure San Siro sarà aperto al 65%"

La Curva Nord prende una netta posizione contro la decisione del governo di ampliare la capienza degli stadi al 75%. A esprimere il parere del tifo organizzato nerazzurro è Renato Bosetti, uno degli esponenti storici, ai microfoni di ADNKronos: "Apertura stadi al 75%? In questa maniera è solo una questione politica, non è un fatto sanitario. Non cambia nulla tra il 75 e il 100%, oltre al fatto che San Siro non puoi aprilo al 75%, ma al 65% in base alle misure: si stanno prendendo in giro i tifosi. Ma poi basta con questa farsa, apriamo al 100%. Green pass? Io non voglio saperne, ma è una cosa personale. La Nord dell’Inter, come tutto il resto della società italiana, è divisa in due: una parte ha fatto il vaccino e un’altra fra cui io, viaggia a tamponi. Siamo stanchi di fare carne da macello. Noi vogliamo tornare a riempire gli stadi, perché così non si può andare avanti. Ci sono Paesi dove è tutto aperto da prima degli Europei. Sulla riapertura siamo tutti d’accordo, bisogna tornare al 100%".