La Curva Nord a Lukaku: “Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi resta”

Pronta la risposta del tifo organizzato nerazzurro alle parole dell'ex attaccante dell'Inter

Dopo le scuse e l'ammissione sulla voglia di tornare all'Inter di Romelu Lukaku, la Curva Nord non si fa attendere e arriva pronta la risposta all'attaccante belga. "Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu", si legge in uno striscione esposto fuori da San Siro dal tifo organizzato nerazzurro.