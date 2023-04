Come vi abbiamo raccontato, il tecnico della Roma José Mourinho si è speso in prima persona per placare i cori offensivi rivolti dai tifosi della Roma verso Dejan Stankovic, reo di aver protestato con eccessivo vigore dopo l'espulsione di Jeison Murillo. Dopo i ringraziamenti del suo ex giocatore, Mourinho ha replicato così a DAZN: "Non deve ringraziarmi, l'ho fatto per un grande uomo e amico. Sono stato insultato tante volte e in modi diversi negli stadi di questo mondo, ho costruito intorno a me un muro di protezione e sono sicuro che Deki ha fatto lo stesso: è un grande uomo e uomo grande, ma ha figli e famiglia e non è bello. I nostri tifosi sono fantastici ma in quel momento ho pensato di seguire il mio istinto e un amico non si tocca".