Ritorno in campo con gol per Lautaro Martinez, puntuale a timbrare il cartellino dopo le due partite saltate per infortunio contro Lecce e Genoa. Il capitano nerazzurro, tornato dal 1' nel discusso lunch match dell'Epifania, ha messo la firma anche nella sfida contro il Verona sbloccando la gara.

"Sono contento di essere tornato in campo - ammette il Toro in un post pubblicato su Instagram, lanciando poi un messaggio a tutto l'ambiente -. Grazie tifosi per tutto l’affetto, come sempre. Continuiamo a lavorare sulla nostra strada dando questi segnali a noi stessi. Grande ragazzi".

