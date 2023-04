Allenamento mattutino per l'Inter ad Appiano Gentile all'indomani dell'1-1 in casa rimediato in casa della Salernitana. I giocatori che hanno preso parte alla sfida dell'Arechi hanno svolto un lavoro di scarico, per gli altri invece una normale seduta in vista della sfida di martedì contro il Benfica. Personalizzato sul campo per Skriniar e Calhanoglu: quasi impossibile per entrambi l'ipotesi convocazione per la trasferta in Portogallo.