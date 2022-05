Arriva dalla Germania il nome di un potenziale obiettivo di mercato per l'Inter. Il club nerazzurro si sarebbe seriamente interessato al difensore del Bochum e della Nazionale Under 21 tedesca, anche se nativo di Parigi, Armel Bella Kotchap, classe 2001, legato al club teutonico fino al 2024. Interpellato sul suo futuro nel corso di una videoconferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale, Bella Kotchap ha preferito però andare in dribbling sul futuro e su questi rumors: "Finora non mi sono ancora seduto con il club. Voglio concentrarmi completamente sulla Nazionale, poi a fine stagione si può parlare di queste eventualità. Naturalmente ci sono molte voci nel calcio, non so se sia vero. Non do molta attenzione a queste cose".