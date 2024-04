Questa sera, contro l'Empoli, l’Inter punterà a centrare l'ennesimo record della sua meravigliosa stagione in Serie A. Con un gol ai toscani, infatti, i nerazzurri di Simone Inzaghi allungherebbero a 30 partite consecutive di campionato la serie in cui sono andati a segno almeno una volta, esattamente come la Juventus versione 2013/14, l'unica a riuscirci a questo punto del torneo.