Accostato dai giornalisti del Guardian all'Inter come possibile successore di André Onana, richiesto da Manchester United e Chelsea, David Raya, portiere del Brentford, non nasconde l'ambizione di voler fare uno scatto in avanti nella sua carriera: "So che ci sono voci su un mio addio - ha ammesso in esclusiva al Times lo spagnolo che è seguito da vicino soprattutto dal Tottenham -. Ci sono alcune opzioni per me, ma ovviamente il Brentford chiede un sacco di soldi per cedermi. Ciò potrebbe far sì che i club non vogliano comprarmi, potrebbe indurli a cercare altro. Voglio fare il passo successivo nella mia carriera, provare a vincere titoli e a competere in Europa nei prossimi due anni. Mi sento come se fossi nel punto della mia carriera in cui voglio fare quel passo avanti. Ci sono opzioni là fuori, ma non sono solo le mie ambizioni, anche il club deve lasciarmi andare".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!