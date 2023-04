Inter-Benfica ha fatto registrare il tutto esaurito e questa sera San Siro è pronto a vivere una notte magica. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci saranno anche 6 eroi del Triplete: Eto'o, Pandev, Cambiasso, Zanetti, Milito e Julio Cesar. Gli ultimi due saranno opinionisti di Prime Video, da vedere se nel post partita il primo avrà un chiarimento con Onana dopo quanto accaduto in Qatar ai Mondiali. Tra gli ex nerazzurri anche Berti e Palacio, tanti anche i "vip": il presidente del Senato, Ignazio La Russa; i cantanti Tananai e Madame; l'attrice Matilde Gioli; il nuotatore Nicolò Martinenghi; le etoile de La Scala Nicola Del Freo e Virna Toppi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!