La forza dell'Inter, già visibile a occhio nudo nel gioco proposto su ogni campo e contro qualsiasi avversario in Italia, diventa materiale oggettivo se si dà un'occhiata ai numeri: grazie all'1-0 imposto alla Fiorentina domenica scorsa, infatti, i nerazzurri hanno ottenuto 17 vittorie e raccolto 54 punti nelle prime 21 gare stagionali in campionato, centrando il secondo miglior risultato in assoluto in Serie A dopo quello registrato con Roberto Mancini in panchina nel 2006/07 (18 vittorie e 57 punti).

