Da qualche minuto, l'Inter ha preso il volo per Oporto, dove domani affronterà il Porto di Sergio Conceiçao per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Con la squadra c'è anche Milan Skriniar che si è allenato regolarmente in gruppo e dovrebbe partire dalla panchina. Partito anche il presidente Steven Zhang. Robin Gosens, che ha rimediato un problema al gemello mediale della gamba sinistra, secondo Sky Sport è a forte rischio anche per la partita di domenica sera contro la Juve.